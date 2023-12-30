Araçla girdikleri sokakta bir evi kurşun yağmuruna tuttular

Alınan bilgiye göre, Yeniimaret Mahallesi Belediye Evleri 3. Sokağa otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişiler bir evi kurşunlayarak olay yerinden kaçtı. Evde yaşayanlar olayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kaçtığı aracı ve şüphelileri tespit etti.

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüpheli 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca olayda kullanılan iki tabanca ve bir adet tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1'ine ev hapsi cezası verildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.