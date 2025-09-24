Araçlar hurdaya döndü

İnönü Mahallesi 13. Sokak’ta gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

S.A.'nın kullandığı minibüs ile A.K. idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sokakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada her iki araç da hurdaya döndü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Yapılan kontrollerde herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirlenirken, polis ekipleri kazayla ilgili ayrıntılı inceleme başlattı.