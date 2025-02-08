Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Bandırma-Gönen Karayolu Taştepe kavşağı mevkiinde, H.Y. (34) idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen Y.Ş. (23) idaresindeki otomobile önden çarptı.

Kaza sonucunda kamyonet sürücüsü H.Y. hafif yaralanırken, diğer aracın sürücüsü Y.Ş. ağır yaralı olarak Gönen Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Y.Ş. hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

