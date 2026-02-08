Araçlar kafa kafaya çarpıştı. Babaanne ve 3 yaşındaki torunu öldü
08.02.2026 19:23
IHA
İHA
Muğla'da iki aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3 yaşındaki çocuk ve babaannesi hayatını kaybetti.
Muğla'nın Fethiye-Üzümlü yolunda meydana gelen kazada, Y.Y. idaresindeki 48 AKR 532 plakalı araç ile E.T. idaresindeki 48 RH 296 plakalı aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan 3 yaşındaki Halil Efe Yılmaz ile babaannesi Zeliha Yılmaz (61) hastanede yaşamlarını yitirdi.