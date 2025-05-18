Araçlardaki Fenerbahçe bayraklı tabutlara ceza

Galatasaray’ın Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte Türkiye genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da kutlamalar yapıldı. Kentte iki taraftara araçlarına Fenerbahçe bayraklı tabut yerleştirdikleri için 7'şer bin TL ceza kesildi.

Araçlardaki Fenerbahçe bayraklı tabutlara ceza

Kahramanmaraş'taki kutlamalarda vatandaşlar, takımlarının başarısını araç konvoyları, meşaleler ve marşlarla kutladı. taraftarlarının renkli kutlamaları, kent genelinde gece geç saatlere kadar sürdü. Kentin birçok noktasında sarı-kırmızı bayraklar sallanırken, zaman zaman havai fişek gösterileri de gerçekleştirildi.

Kutlamalar sırasında trafikte seyir halindeki iki araç sürücü, otomobillerinin üzerine bayraklı tabut yerleştirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine ekipler harekete geçti. Belirlenip yakalanan sürücülere 7'şer bin TL cezai işlem uyguladı.

Galatasaray taraftarı sokağa döküldü

Galatasaray taraftarı sokağa döküldü

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