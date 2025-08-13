Araçta 25 kilogram kaçak tütünle yakalandı

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 şüpheli şahsın yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak tütünü kent merkezinden Mihalıççık ilçesine götüreceği öğrenildi.

Ekiplerce konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Şüpheli şahsın içerisinde bulunduğu araç, Beylikova ilçesinde jandarma tarafından durduruldu. Araç içerisinde yapılan arama sonucunda; 5 poşet içerisinde, toplam 25 kilogram bandrolsüz ve hologramsız kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

