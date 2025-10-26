Araçta 46 kiloya yakın eroin bulundu
Kocaeli'de bir otomobilde zulalanmış 45 kilo 750 gram eroin ile esrar esrar ele geçirildi.
Uyuşturucuyla mücadele devam ediyor.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli olarak değerlendirdikleri bir otomobilde arama yaptı.
Eğitimli köpek yardımıyla yapılan aramada; otomobilin kapılarının iç kısmı, zemin döşemesinin altı gibi çeşitli yerlerinde gizlenmiş 108 paket halinde 45 kilo 750 gram eroin, iki paket halinde 1 kilo 90 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
- Etiketler :
- Türkiye
- Kocaeli
- Uyuşturucu