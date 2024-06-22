Araçta başlayan tartışma kazaya sebep oldu: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücü ile yolcu arasında çıkan tartışmada kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçarak takla attı. Ters duran araçta sıkışan yolcu itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Araçta başlayan tartışma kazaya sebep oldu: 2 yaralı

Kaza, Gebze ilçesi Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, seyir halinde olan otomobilde bulunan 2 kişi tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sürücünün kontrolünden çıkan otomobil evin bahçesine uçarak takla attı.

Ters duran araçta bulunan sürücü araçtan çıkarken yolcu ise otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yolcuyu çıkarmak için çalışma başlattı.

Araçta başlayan tartışma kazaya sebep oldu: 2 yaralı - 1

Ekiplerin halat yardımı ile aracı havaya kaldırması ile yolcu otomobilden çıkarıldı. Hastaneye 2 yaralı kaldırılırken, yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen yolcunun kardeşi sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken araç kullanılamaz hale geldi.

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