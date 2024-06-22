Araçta başlayan tartışma kazaya sebep oldu: 2 yaralı

Kaza, Gebze ilçesi Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, seyir halinde olan otomobilde bulunan 2 kişi tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sürücünün kontrolünden çıkan otomobil evin bahçesine uçarak takla attı.

Ters duran araçta bulunan sürücü araçtan çıkarken yolcu ise otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yolcuyu çıkarmak için çalışma başlattı.