Araçta yüksek sesli müzik açan sürücüye binlerce lira ceza

Bu kapsamda otomobil ve sürücüsü ekipler tarafından tespit edildi.

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan "Yüksek sesle müzik dinlemek", "Araçtan çöp atmak", "Mevzuata uygun olmayan ışık donanımı", "Sürücü belgesi geçici olarak iptal edildiği halde araç kullanmak ve kullanılmasına izin vermek" maddelerinden toplam 43 bin 852 TL ceza uygulandı.

Ayrıca "Halkın huzur ve sükununu bozmak" suçundan sürücü hakkında gerekli adli işlemler başlatılarak ve psikoteknik raporu alması için İl Sağlık Müdürlüğü'ne sevk edildi.