imsakiye

Araçtan 10 kaçak göçmen çıktı

Van'ın Erciş ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu araçta Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı.

Araçtan 10 kaçak göçmen çıktı

Erciş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van-Ağrı kara yolundaki Balık Bendi uygulama noktasında, kapalı kasa minibüsü durdurdu.

Polis ekipleri, sürücü F.N.S.'nin aracında yaptığı kontrollerde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, sürücü F.N.S. ise gözaltına alındı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

Konya'da trafik kazasında bir polis şehit oldu: Kaza güvenlik kamerasında

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...