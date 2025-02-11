Araçtan düşen maganda ölümden döndü

Edinilen bilgiye göre olay, 9 şubat Pazar günü Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Pekmezli Mahallesi'nde yaşandı. Elinde av tüfeği olan maganda, bindiği otomobilin açık kapısından sarkarak havaya ateş açtı. Yanında küçük bir çocuğun da olduğu şahıs, virajı dönen otomobilden dengesini kaybederek yere düştü. Bağrışmalar arasında yolda yuvarlanan şahıs, arkasından gelen bir diğer aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.



GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ



Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, zanlının kimliğini belirledi. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan H.O. isimli şahıs, karakola götürüldü.



VALİ ŞILDAK DUYURDU



Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medyaya düşen görüntülerdeki magandanın yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Şıldak, "Fail hakkında Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması Suçu kapsamında adli işlem başlatılmış, kullanılan silahın ruhsatı iptal edilerek mülkiyeti kamuya geçirilmiş, ayrıca kişi hakkında Kabahatler Kanunu Gereğince Emre Aykırı Davranış Fiilinden dolayı 2 bin 953 TL idari para cezası uygulanmış, bunlara ilave olarak, olayda kullanılan araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun İlgili maddeleri uyarınca toplam 12 bin 427 TL trafik para cezası tatbik edilmiştir." ifadelerini kullandı.