Araçtan indiler kavgaya tutuştular. 360 bin lira ceza yediler

Ocak ayında Meclis'te kabul edilen trafik cezalarına ilişkin yeni düzenleme uygulanmaya devam ediyor.

Sanal devriye ekiplerinin müdahale ettiği son olay ise Ümraniye oldu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sanal devriye çalışmaları kapsamında sosyal medyada paylaşılan "trafikte kavga" görüntüleri üzerine inceleme başlatıldı.

Çalışmalar sonucu trafikte kavga eden sürücülerin M.B. ve F.Ç. olduğu tespit edildi.

360 BİN LİRA CEZA

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı.

TRAFİKTEN DE MEN EDİLDİLER

Ayrıca araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi, sürücülerin ehliyetlerine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

Sürücüler, adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.