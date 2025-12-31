Araçtan kilolarca uyuşturucu çıktı
31.12.2025 10:22
Anadolu Ajansı
AA
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda kilolarca uyuşturucu ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.
Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrükler Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, gümrük kapısında bir araçta arama yaptı.
Aracın tavan döşemelerine gizlenmiş vaziyette 7 kilo 600 gram afyon sakızı ile bir kişinin ayakkabı tabanına gizlenmiş 536 gram metamfetamin ele geçirildi.
Ekipler, olayla ilgili iki şüpheliyi gözaltına aldı.