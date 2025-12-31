Araçtan kilolarca uyuşturucu çıktı

Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrükler Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, gümrük kapısında bir araçta arama yaptı.

Aracın tavan döşemelerine gizlenmiş vaziyette 7 kilo 600 gram afyon sakızı ile bir kişinin ayakkabı tabanına gizlenmiş 536 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ekipler, olayla ilgili iki şüpheliyi gözaltına aldı.