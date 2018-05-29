Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Mayıs'ta gözaltına alınmasının ardından Samsun'a getirilen Araklı Kaymakamı İbrahim Halil Şivgan, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı öne sürülen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şivgan, soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra açığa alınmıştı.
Araklı Kaymakamı İbrahim Halil Şivgan, FETÖ'den tutuklandı
Anadolu AjansıTürkiye
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Trabzon Araklı Kaymakamı İbrahim Halil Şivgan, tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Mayıs'ta gözaltına alınmasının ardından Samsun'a getirilen Araklı Kaymakamı İbrahim Halil Şivgan, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.