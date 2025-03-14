Aralarında eski tümgeneral de var: Yargıtay 46 sanığın cezasını onadı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İzmir’deki eylemlere ilişkin davada aralarında eski Tümgeneral Memduh Hakbilen’in de olduğu 46 sanık hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet ile bir sanık hakkındaki müebbet ve 19 sanık hakkındaki süreli hapis cezalarının onanmasına hükmetti.



Daire, bozma kararı üzerine yapılan yeniden yargılamada İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 24 Kasım 2022’deki hükmüne ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.



Buna göre, eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen ile eski Tuğgeneral Veyis Savaş, eski Tuğamiral Yaşar Çamur’un da aralarında olduğu 46 sanık hakkındaki anayasayı ihlal suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile bir sanık hakkındaki aynı suçtan verilen müebbet hapis cezasını onadı.



Darbe girişiminin ardından “Şapka” ve “Kuzgun” kod adıyla gizli tanıklık yaparak Ankara Konutkent’teki darbe toplantılarına katıldıklarını itiraf eden ve toplantılara katılan sivil ile asker FETÖ mensuplarını adli makamlarla paylaşan eski Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Kurmay Başkan Vekili Albay Hakan Bıyık ile eski Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız hakkındaki mahkumiyetler de onandı.