Aralık'ta ikinci bahar: Yağmur ertesi yine güneşli günler

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.



Trakya'nın batısında aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer pus ve sis bekleniyor.



Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerine çıkması, rüzgarın güney ve güneydoğu, zamanla doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.



Meteoroloji verilerine göre pazartesi sabahından itibaren güneş yine yüzünü gösterecek. Bu süre içerisinde sıcaklıkların 15 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.



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