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Arama çalışmalarında 3'üncü gün: Gözler kayıp Tanju öğretmenden gelecek iyi haberde

Yozgat'ta kendisinden haber alınamayan sınıf öğretmeni Tanju Oğuz'u arama çalışmalarından 3'üncü gün. Kayıp öğretmeni bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.

Arama çalışmalarında 3'üncü gün: Gözler kayıp Tanju öğretmenden gelecek iyi haberde

Kayıp olarak aranan mimar Ece Gürel'in ardından gözler öğretmen Tanju Oğuz'a çevrildi.

Doğankent ilçesi Şehit Lokman Erkan İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Tanju Oğuz'dan (36) dünden beri haber alamayan yakınları, 3 gün önce kayıp ihbarında bulundu.

Ekipler, Akdağmadeni ilçesi Akçakışla Göleti kenarında öğretmen Tanju Oğuz'a ait aracın bulunduğu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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Arama çalışmalarında 3'üncü gün: Gözler kayıp Tanju öğretmenden gelecek iyi haberde - 1 Çalışmalara 25 araç, bir iz takip köpeği, bir kadavra köpeği, su altı arama cihazları ve drone desteği sağlanıyor.

Valiliği'nden yapılan açıklamada, arama çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Oğuz'u arama çalışmalarının devam ettiğini ifade edilen açıklamada, Akdağmadeni Akçakışla köyü Göleti çevresinde bulunan Oğuz'un aracının olduğu bölgede AFAD, jandarma, emniyet, JASAT, JAK ve MEB AKUB timlerinden oluşan 150 personel görev yaptığı bildirildi.

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