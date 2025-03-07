Arama çalışmalarında 3'üncü gün: Gözler kayıp Tanju öğretmenden gelecek iyi haberde

Çalışmalara 25 araç, bir iz takip köpeği, bir kadavra köpeği, su altı arama cihazları ve drone desteği sağlanıyor.

Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, arama çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.



Oğuz'u arama çalışmalarının devam ettiğini ifade edilen açıklamada, Akdağmadeni Akçakışla köyü Göleti çevresinde bulunan Oğuz'un aracının olduğu bölgede AFAD, jandarma, emniyet, JASAT, JAK ve MEB AKUB timlerinden oluşan 150 personel görev yaptığı bildirildi.