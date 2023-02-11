Arama-kurtarma köpeği 'Sıla' 10'un üzerinde kişinin hayatına dokundu

Arama kurtarma köpekleri, enkazlarda devam eden çalışmalarda önemli rol üstleniyor. Malatya'da 'Sıla' adlı köpek, 10'dan fazla kişinin kurtarılmasını sağladı.

Arama-kurtarma köpeği 'Sıla' 10'un üzerinde kişinin hayatına dokundu

kent merkezi Hayat Sitesi’nde depremden dolayı çöken binalarda arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

TSK İnsani Yardım Tugayı Arama Kurtarma Taburu'nda yer alan Sıla isimli eğitimli yeri belirliyor, ekipler o bölgeye yoğunlaşıyor.

Malatya kent merkezi Hayat Sitesi'nde depremden dolayı çöken binalarda arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. TSK İnsani Yardım Tugayı Arama Kurtarma Taburu'nda yer alan Sıla isimli eğitimli köpek de çalışmalarda değerlendiriliyor. 

Arama-kurtarma köpeği 'Sıla' 10'un üzerinde kişinin hayatına dokundu - 1

Yedi yıldır benzer olaylarda 10'dan fazla can kurtaran arama-kurtarma köpeği Sıla belirli aralıklarla gezdirildiği enkaz üzerinde bir noktaya odaklanırken, ekipler ise hemen bölgeye yoğunlaşarak arama-kurtarma çalışmalarına hız verdi.

Çin'den gelen yaklaşık 25 kişilik arama kurtarma ekibinin de görev yaptığı çalışmaları takip eden çok sayıda vatandaş ise enkaz bölgesinde yaktıkları ateşlerle gelecek umutlu bir haberi bekliyor.

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