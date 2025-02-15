Arama yapılan evden ruhsatsız av tüfeği ve pala çıktı

Aydın'da jandarma ekiplerinin vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ruhsatsız silah bulunduran E.D. isimli şahsın evinde arama yapıldı.

Arama kapsamında; 1 adet seri numarasız av tüfeği, 2 adet şarjör, 6 adet kartuş, 1 adet pala ele geçirildi. Şüpheli E.D. hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.