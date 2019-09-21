Ülke genelinde yapılan operasyonda aranan 2 bin 806 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarınca aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmelerine yönelik olarak “Aranan Şahıslar Operasyonları” yapıldığını açıkladı.



7 bin 699 ekip, 29 bin 569 personelin katıldığı operasyonda, 7 bin 495 ayrı adrese baskın yapıldı.

Adam öldürme suçundan 33, hırsızlık suçundan 244, yaralama suçundan 360, cinsel suçlardan 58, yağma suçundan 48, dolandırıcılık suçundan 88, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 101, kaçakçılık suçundan 45, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 20, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5 kişi yakalandı.



Operasyonlarda, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 653 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 331 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 119 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 30 kişi, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 6 kişi olmak üzere; bin 139’u hükümlü bin 667’si yakalama emri ile aranmakta olan, toplam 2 bin 806 şahıs yakalanarak, adli mercilere sevk edildi. Ayrıca operasyonlarda kayıp olarak aranan 7 çocuk ve 22 yetişkin kişi de bulundu.



RUHSATSIZ SİLAH VE UYUŞTURUCU



Yapılan operasyonlarda, 1 adet uzun namlulu silah, 5 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet av tüfeği, 447 adet mermi, 2 kesici/delici alet, 7 kurusıkı tabanca, 24 gram eroin, 52 kök kenevir ve 498 gram esrar ele geçirildi.