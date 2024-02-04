Aranan 59 şahıs Manisa'da yakalandı

Manisa genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 2-3 Şubat tarihlerinde 24 saat süreyle, Manisa merkez ve ilçelerinde haklarında yakalama emri bulunan şahıslara yönelik uygulama yapıldı.

Yapılan uygulamalarda hırsızlık suçlarından aranan 12 şahıs olmak üzere, dolandırıcılık, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, kasten yaralama, silahla tehdit, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, göçmen kaçakçılığı, mala zarar verme, çocuğun cinsel istismarı, marka hakkına tecavüz suçlarından aranan 6’sı 5 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan toplam 59 aranan şahıs yakalanarak, haklarında adli işlemlere başlandı.