Aranan 79 şüpheli yakalandı, 20’si tutuklandı
Düzce’de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan şok denetimlerde 19 bin kişi sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 79 şüpheli gözaltına alınırken 20’si tutuklandı.
Düzce’de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız şok denetimler sürüyor. Ekipler tarafından son bir hafta içerisinde yapılan uygulamada 19 bin kişi sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 79 kişi gözlem altına alınırken 20’si adli makamlarca tutulandı.
Yapılan denetimlerde de 5 adet tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 4 adet av tüfeği, 6 şarjör ve 65 mermi ele geçirildi.
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