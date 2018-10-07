Ankara ve Sakarya'da yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir-Bursa Karayolu'nda uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu. Ekipler, Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nce "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Y.A.'yı gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aranan meslekten ihraç polis memuru Y.A.'yı kent merkezinde yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
Aranan FETÖ zanlıları Eskişehir'de yakalandı
Anadolu AjansıTürkiye
Ankara ve Sakarya'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında aranan 2 şüpheli Eskişehir'de yakalandı.
Ankara ve Sakarya'da yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.