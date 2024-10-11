Aranan hükümlü başkasına ait kimlikle yakalandı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Yeşilyurt Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Kimlik sorgusu yapan ekipler, kendi beyanına göre "Ozan K." ismini veren kişinin şantaj suçundan arandığını tespit etti.

Bu kişinin hareketleri ve tedirginliğinden şüphelenen görevliler, araştırmayı sürdürdüklerinde şüphelinin başkasına ait kimliği kullandığını belirledi.

Ekipler, zanlının Mustafa Ö. (34) olduğunu, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından kesinleşmiş 15 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunduğunu belirledi.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.