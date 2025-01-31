Aranan şahıs akrabalarıyla polise saldırdı: 1'i polis 2 yaralı
Kocaeli'nde çeşitli suçlardan aranan bir kişi ve akrabaları polislere saldırdı. Olayda bir polis memuru ve aranan şahıs yaralandı.
Olay, Kartepe ilçesi Köseköy Saraykent Sokak'ta yaşandı. Polis, çeşitli suçlardan aranan N.S'yi yakalamak için evine gitti. Polislere direnen N.S., akrabaları ile birlikte polis memurlarına saldırdı. Olayda 1 polis kaşından hafif şekilde yaralanırken, N.S. ise polisin kavgayı ayırmak için açtığı ateşle kolundan yaralandı.
Yaralı polis ve N.S hastaneye kaldırılırken polis çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, olaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.
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