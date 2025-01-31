Aranan şahıs akrabalarıyla polise saldırdı: 1'i polis 2 yaralı

Olay, Kartepe ilçesi Köseköy Saraykent Sokak'ta yaşandı. Polis, çeşitli suçlardan aranan N.S'yi yakalamak için evine gitti. Polislere direnen N.S., akrabaları ile birlikte polis memurlarına saldırdı. Olayda 1 polis kaşından hafif şekilde yaralanırken, N.S. ise polisin kavgayı ayırmak için açtığı ateşle kolundan yaralandı.



Yaralı polis ve N.S hastaneye kaldırılırken polis çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, olaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.