Aranan şahıstan polis ekiplerine saldırı

Sivil polis ekipleri aranan bir şahsı gözaltına almak için operasyon düzenledi. Yapılan operasyonu fark eden şahıs ile polisler arasında arbede çıktı.

Aranan şahıstan polis ekiplerine saldırı

'nın Gürsu ilçesinde iddiaya göre sivil polis ekipleri aranan bir şahsı gözaltına almak için operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonu fark eden şahıs ile polisler arasında arbede çıktı.

EKİPLERİ HAVAYA ATEŞ ETTİ

Arbede kısa sürede kavgaya dönüşürken, ekipler saldırıyı havaya silah sıkarak önledi.

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