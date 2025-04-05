Aranan şahıstan polis ekiplerine saldırı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde iddiaya göre sivil polis ekipleri aranan bir şahsı gözaltına almak için operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonu fark eden şahıs ile polisler arasında arbede çıktı.

POLİS EKİPLERİ HAVAYA ATEŞ ETTİ

Arbede kısa sürede kavgaya dönüşürken, ekipler saldırıyı havaya silah sıkarak önledi.

