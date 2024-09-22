Aranan şüpheli baza altından çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda bin 852 kişi ve 3 bin 907 araç sorgulanarak 119 iş yeri ile 295 park ve bahçe kontrol edildi. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı.

BACA İÇİNDE YAKALANDI

Şüpheliler arasında bir kişi, saklandığı bazanın içinde yakalandı.

Yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.