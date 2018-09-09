Yılbaşından bugüne kadar düzenlenen operasyonlarda aranan teröristler listesinde yer alan 68 terör örgütü yöneticisi etkisiz hale getirildi.
Operasyonlarda kırmızı listeden 12, mavi listeden 4, yeşil listeden 5, turuncu ve beyaz listeden 7, gri listeden 33 terörist etkisiz hale getirildi.
Aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride olup etkisiz hale getirilenler arasında, Eren Bülbül'ü şehit eden terörislerden, PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu Mehmet Yakışır, PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi, sözde Sincar sorumlusu İsmail Özden de bulunuyor.
Arananlar listesindeki 68 terörist etkisiz hale getirildi
NTV HaberTürkiye
Düzenlenen operasyonlarda 2018 yılında arananlar listesindeki 68 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Yılbaşından bugüne kadar düzenlenen operasyonlarda aranan teröristler listesinde yer alan 68 terör örgütü yöneticisi etkisiz hale getirildi.