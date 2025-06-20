Arap Birliği Dışişleri Bakanları, İstanbul'da olağanüstü toplandı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu vesilesiyle İstanbul'da bulunan Arap Birliği Dışişleri Bakanları, İsrail’in saldırılarıyla tırmanan durumu ele almak üzere bir araya geldi.



Birliğin olağanüstü toplantısında, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik başlattığı şiddetli saldırılar ve İran'ın misillemeleriyle tırmanan gelişmeler ele alınıyor.



Toplantının ardından basın açıklaması yapılması bekleniyor.



Bakanlar, yarın da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde yine İstanbul'da düzenlenecek İİT DBK 51. Oturumu'na katılacak.