Arap turistler Uzungöl'de birbirine girdi

Trabzon'un turistik bölgelerinden olan Uzungöl'de Arap turistler birbirine girdi. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.

Arap turistler Uzungöl'de birbirine girdi

'da bulunan şehrin en turistik bölgelerinden olan Uzungöl de Arap turistler tarafından ziyaretçi akınına uğradı. Ünlü bölgesinde yaşanan kavga ise sosyal medyada gündem oldu.

Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden olan Uzungöl'de yaşanan kavga sosyal medyada sıklıkla paylaşıldı.

Görüntülerde bir grup Arap turist birbirleriyle kavga ederken civarda bulunan vatandaşların araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden sonlandı.

Kavganın neden olduğu ise bilinmiyor.

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