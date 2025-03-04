Aras Nehri'nde toplu balık ölümleri

ARAS'IN ARKINDA MEYDANA GELDİ



Devlet Su İşleri (DSİ) 24'üncü Bölge Müdürlüğü, balık ölümleriyle ilgili yazılı açıklama yaparak, şu ifadeleri kullandı:



"Balık ölümlerinin, Kars ili Kağızman ilçesi Denizgölü köyü köy yolu paralelinde bulunan Aras Nehri'nden ayrılan ark içinde meydana geldiği, arkın suyu alması için önünde herhangi bir engel olmadığı, Aras Nehri'nde akış sürekliliğinin bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca mezkur köyden geçen Aras Nehri membasında bulunan Karakurt Barajı ve HES ile Kale Regülatörü ve HES işletmelerinin üretim sonuçları incelendiğinde üretime ara verilmediği ve yatağa su deşarjının sistematik olarak yapıldığı tespit edilmiştir."