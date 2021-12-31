Araştırma görevlisi evinde ölü bulundu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde görevli 30 yaşındaki Uğur Açar, evinde ölü bulundu.

Haberler - DHA 31.12.2021 - 14:18

Araştırma görevlisi evinde ölü bulundu

 Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Uğur Açar'dan (30) haber alamayan yakınları, Mitahatpaşa Mahallesi'ndeki evine gitti.

Eşi şehir dışında olan araştırma görevlisi, kapıyı açmayınca yakınları polise haber verdi.

Polis ekipleri, yakınlarıyla birlikte girdiği evde Uğur Açar'ı banyoda hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri, Açar'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Yapılan incelemenin ardından genç araştırma görevlisinin cenazesi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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