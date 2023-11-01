Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti

Sivas'ın Gemerek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan 1 kişi öldü.



Alınan bilgiye göre, H.K. (49), Gaziosmanpaşa Mahallesi Sivas Caddesi'nde araç muayene istasyonu yakınındaki evinin bahçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu iddia edilen N.T. (69) ile tartıştı.



Tartışmanın ardından çıkan kavgada, H.K'nin av tüfeğiyle ateş ettiği N.T. ağır yaralandı.



Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan N.T, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

