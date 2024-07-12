Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 17 yaşındaki genç babasını öldürdü

Malatya'da arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada 17 yaşındaki genç, babası ile kardeşini av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan baba kurtarılamadı.

Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 17 yaşındaki genç babasını öldürdü

'nın Hekimhan ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde saat 11.20 sıralarında iddiaya göre Doğukan Avcı (17) ile babası Hanifi Avcı (61) arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, Doğukan Avcı tüfekle ateş açtığı babası Hanifi Avcı ile abisi Burak Avcı'yı (23) yaraladı.

Karın bölgesine isabet alarak ağır yaralanan baba Avcı kaldırıldığı Hekimhan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Doğukan Avcı suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı ağabey Burak Avcı'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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