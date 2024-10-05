Arazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı

Mazıdağı ilçesine bağlı Tarlacık Mahallesi'nde iki aile arasında uzun süredir devam eden arazi anlaşmazlığı yeniden alevlendi.

Aileler arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.