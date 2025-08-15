Arazi anlaşmazlığı kavgaya dönüştü: Erzurum'da üç yaralı

Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı Binpınar köyünde iki aile arasında devam eden arazi tartışması, tarafların yeniden karşı karşıya gelmesiyle alevlendi.

Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçak ve sopaların kullanıldığı şiddetli kavgaya dönüştü.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Kavgada yaralanan üç kişiden ikisinin durumunun ağır, birinin ise hafif olduğu belirlendi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Taraflar arasında yeni bir gerginlik yaşanmaması için bölgede devriye faaliyetleri artırılırken, kavgaya karıştığı tespit edilen kişilerin kimliklerinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan olayala ilgili soruşturma sürüyor.

