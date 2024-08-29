Arazi anlaşmazlığında kan aktı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada ikizler Muzaffer ile Turan Akbulut yaşamını yitirirken 4 kişi ise yaralandı.

Arazi anlaşmazlığında kan aktı

İlçeye bağlı Bayırözü Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akraba iki aile, barışmak için bir araya geldi ancak yine tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile taraflar, tabancalarla birbirine ateş etti.

Kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancalardan çıkan kurşunlar Muzaffer Akbulut, ikizi Turan Akbulut ve biri kadın 4 kişiye isabet etti. Kavgayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Arazi anlaşmazlığında kan aktı - 1

İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ikiz kardeşlerin yaşamını yitirdiği belirledi.

4 yaralı, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma hastane çevresinde önlem alırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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