Arazi anlaşmazlığında kan aktı

İlçeye bağlı Bayırözü Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akraba iki aile, barışmak için bir araya geldi ancak yine tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile taraflar, tabancalarla birbirine ateş etti.



Kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancalardan çıkan kurşunlar Muzaffer Akbulut, ikizi Turan Akbulut ve biri kadın 4 kişiye isabet etti. Kavgayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.