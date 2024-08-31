Arazi anlaşmazlığında kan aktı: 2 ölü

Erzurum'un Hınıs ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada amca, iki yeğenini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Arazi anlaşmazlığında kan aktı: 2 ölü
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'un Hınıs ilçesine bağlı Ketenci Mahallesi'nde amca H.B. (70) ile yeğenleri E.B (43) ile E.B. (45) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı.

Önceki gün meydana gelen olayın ardından yeğenler Hınıs ilçe merkezine giderek amcalarından şikayetçi oldu.

Köye dönen yeğenler ile amca arasında tartışma devam edince amca av tüfeği ile iki yeğenini vurarak kaçtı.

İki yeğen hayatını kaybederken, kaçan amca bugün jandarma ekiplerince Parmaksız Mahallesi dere yatağından yakalandı.

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