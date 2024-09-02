Arazi anlaşmazlığında kan aktı: 2'si ağır 3 yaralı

Aksaray'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi, 3 akrabasını da tüfekle yaraladı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Arazi anlaşmazlığında kan aktı: 2'si ağır 3 yaralı

Eskil ilçesi Çetehasan Yaylası'nda ekim için tarlaya giden Zübeyde Kader (51), oğlu Rıza Kader (32) ve yeğeni Mehmet Kader (26), akrabaları İdris K. ile karşılaştı.

Akrabalar arasında arazi paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile İdris K., Zübeyde, Rıza Kader ve Mehmet Kader'e tüfekle ateş açtı.

Arazi anlaşmazlığında kan aktı: 2'si ağır 3 yaralı - 1

Saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralanırken şüpheli kaçtı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, yaralılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Rıza ile Mehmet Kader'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Haberi alıp, hastane önünle gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaçan şüpheli jandarma tarafından yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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