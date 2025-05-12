Arazi aracı şarampole devrildi: Bir ölü

Balıkesir Kazdağları'nda bir arazi aracı şarampole devrildi. Araçtaki bir kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Arazi aracı şarampole devrildi: Bir ölü

Kaza, Edremit ilçesi ile Çanakakale Yenice ilçesi Kalkım yolu üzerinde meydana geldi.

Edremit yönüne giden arazi aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak takla attı.

Arazi aracı şarampole devrildi: Bir ölü - 1 Onur Yavaş

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde araçtaki Onur Yavaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı K.M., S.T., M.Ö., S.Ö. ve F.A. Çanakkale

Yenice ve Edremit'teki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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