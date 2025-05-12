Arazi aracı şarampole devrildi: Bir ölü
Balıkesir Kazdağları'nda bir arazi aracı şarampole devrildi. Araçtaki bir kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.
Kaza, Edremit ilçesi ile Çanakakale Yenice ilçesi Kalkım yolu üzerinde meydana geldi.
Edremit yönüne giden arazi aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde araçtaki Onur Yavaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı K.M., S.T., M.Ö., S.Ö. ve F.A. Çanakkale
Yenice ve Balıkesir Edremit'teki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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