Arazi aracı şarampole devrildi: Bir ölü

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde araçtaki Onur Yavaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı K.M., S.T., M.Ö., S.Ö. ve F.A. Çanakkale



Yenice ve Balıkesir Edremit'teki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.