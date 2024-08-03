Arazi kavgası hastanede bitti: 1 ölü, 6 yaralı

Hamitli Mahallesi'nde aralarında 6 yıldır hayvan otlatma ve arazi anlaşmazlığı konusunda husumet bulunan aile fertleri, barışmak amacıyla dün bir araya geldi.



Bu sırada çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada H.A. (37), S.A. (45), A.A. (43), A.A. (40), M.A. (33), R.A. (27) ve E.A. (40) adlı kadın yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR



Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Yaralılardan M.A, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. S.A. ve E.A'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Jandarma ekipleri, kavgaya ilişkin 10 zanlıyı gözaltına aldı.