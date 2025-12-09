Arazi kavgasında 13 yaşındaki kardeşini öldürdü
09.12.2025 13:12
DHA
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir genç, iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 13 yaşındaki kardeşini pompalı tüfekle vurup öldürdü.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi Ağveren Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden 2 kardeş arasında tartışma çıktı.
Büyüyen tartışmada A. Bulut (24), yanında bulunan pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, 7'nci sınıf öğrencisi Mehmet Bulut’a (13) isabet etti.
Kanlar içinde yere yığılan Mehmet Bulut'u görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, çocuğun hayatını kaybettiğini belirlendi.
Mehmet Bulut'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma kaçan ağabeyin yakalanması için çalışma başlattı.