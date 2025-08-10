Arazi kavgasında silahlar konuştu: İki yaralı

Diyarbakır'da arazi kavgasında kan aktı.

Edinilen bilgelere göre, dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesindeki Yılmaz Güney Caddesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen silahlı kavgada A.B. ve S.B., yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.