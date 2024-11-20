Arazi kavgasında iki kardeş yaşamını yitirdi

Kilis'te iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti.

Arazi kavgasında iki kardeş yaşamını yitirdi

Olay, öğle saatlerinde Musabeyli'ye bağlı Haydarlar köyünde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Polat ve Aytekin aileleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya döndü.

Kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlar Fatih Polat (37) ve kardeşi Mustafa Polat'a (34) isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Fatih Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Polat ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mustafa Polat acil serviste doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için köyde yoğun önlem aldı. Olaya ilişkin 2 şüphelinin arandığı bildirildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Dünyada bir ilk: Robotik cerrah ile çift akciğer nakli yapıldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...