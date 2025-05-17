Arazi tartışması kanlı bitti: İki ölü, bir yaralı

Arazi kavgasında kan aktı.



Kozcağız beldesine bağlı Demirciler Mahallesi’nde bir süredir aralarında arazi paylaşımı nedeniyle husumet bulunan Mehmet Demirci ve eniştesi Abdullah Demirci arasında tartışma çıktı.



Arazinin yanındaki yolda yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Demirci, yanındaki av tüfeği ile akrabası olan Abdullah Demirci ile kız kardeşi Havva Demirci ve yeğeni Erhan Demirci’ye ateş edip kaçtı.