Arazi tartışması kanlı bitti: Üç ölü

Arazi kavgasında kan aktı. Kozcağız beldesine bağlı Demirciler Mahallesi’nde bir süredir aralarında arazi paylaşımı nedeniyle husumet bulunan Mehmet Demirci ve eniştesi Abdullah Demirci arasında tartışma çıktı. Arazinin yanındaki yolda yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Demirci, yanındaki av tüfeği ile akrabası olan Abdullah Demirci ile kız kardeşi Havva Demirci ve yeğeni Erhan Demirci’ye ateş edip kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Abdullah Demirci ve eşi Havva Demirci’nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Çiftin oğulları Erhan Demirci ise ağır yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Erhan Demirci de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Çalışma başlatan jandarma ekipleri, Mehmet Demirci’yi yakalayıp, gözaltına aldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.