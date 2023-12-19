Arazi tartışmasında ağabeyi ve yeğenini bıçakladı

Çorum'da bir kişi, arazi yüzünden tartıştığı ağabeyi ile yeğenini bıçakla yaraladı.



H.A. (41) ile ağabeyi S.A. (58) Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 3. Sokak'taki evde arazi konusunda tartışmaya başladı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A, ağabeyi ve araya giren yeğeni D.C'yi (15) bıçakla yaraladı.



İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık görevlilerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

