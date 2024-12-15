Arazi tartışmasında amca yeğen arasında kan aktı

Mut ilçesine bağlı Yukarı Köselerli Mahallesi Çolaklı mevkiinde arazi tartışması sonucu Mustafa A. (29) isimli yeğen, amcası Salim A.'yı (36) av tüfeğiyle vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Salim A. 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken yeğen Mustafa A. gözaltına alındı.

Olayın arazi tartışması yüzünden gerçekleştiği iddia edildi. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.