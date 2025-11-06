Arazide akıma kapılan çoban öldü
06.11.2025 02:30
NTV
Anadolu Ajansı
Bafra'da hayvan otlattığı sırada, kopan ve elektrik direğinden sarkan kabloya temas eden 45 yaşındaki çoban hayatını kaybetti.
Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Hüseyinbeyli Mahallesi'nde 45 yaşındaki Satılmış Keskin arazide hayvan otlattığı sırada elektrik direğinin kopan kablosunu tutunca akıma kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Keskin’in yaşamını yitirdiği belirledi.
Keskin’in cenazesi Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.