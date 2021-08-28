Arazide bulduğu cisim patladı: 1 ölü, 3 yaralı

Arazide bulduğu cisim patladı; kendisi öldü, eşi ,oğlu ve kızı yaralandı.



Ağrı'da arazide bulduğu cismin elinde patlaması sonucu Mehmet Turan hayatını kaybetti. Eşi, oğlu ve kızı yaralandı.



Olay, bugün sabah saatlerinde Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyü Çoban mezrasında meydana geldi.

Mezrada hayvanlarını otlatan Mehmet Turan, arazide yabancı bir cisim bularak evine götürdü. Evde açmaya çalıştığı cisim bir anda patladı.

Mehmet Turan, hayatını kaybederken, eşi Sevim, oğlu Nesim ve kızı Dilan Turan yaralandı. Mezraya ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri yaralıları Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.



Jandarma, patlamayla ilgili inceleme başlattı.





